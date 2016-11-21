Месси предложили 100 миллионов евро, чтобы он покинул "Барселону"

Форварду испанской "Барселоны" Лионелю Месси предложили 100 миллионов евро за отказ от продления контракта с клубом. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" заканчивается летом 2018 года, и аргентинец пока не торопиться продлевать это соглашение. В свою очередь, один из неназванных клубов попытался воспользоваться этим, чтобы пригласить футболиста в свою команду.

Отмечается, что потенциально новому клубу Месси выгодно такое предложение, поскольку ему не придется платить "Барселоне" за трансфер игрока 250 миллионов евро - сумму, которая прописана в качестве клаусулы в действующем контракте Месси.

Издание также предполагает, что клубом, который желает увести Месси из "Барселоны", может быть английский "Манчестер Сити". Главным тренером этой команды является Хосеп Гвардиола, ранее несколько лет работавший с Месси в "Барселоне".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Барселона" готовит для Месси новый контракт, который позволит аргентинцу остаться в каталонском клубе после окончания карьеры футболиста.