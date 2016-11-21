Премьер-лига утвердила дату и время начало матча "Динамо" - "Шахтер"
17:59, 21 ноября 2016Футбол
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Игра Премьер-лиги между лидерами чемпионата Украины состоится в понедельник, 12 декабря.
"Динамо" и "Шахтер" сыграют в понедельник / ФК "Шахтер"
Директорат украинской Премьер-лиги утвердил начало матча 18-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", сообщает официальный сайт УПЛ.
Встреча состоится на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве в понедельник, 12 декабря. Начало встречи - 19:00.
Напомним, матч первого круга между этими командами состоялся в Харькове и завершился вничью 1:1.
На данный момент "Шахтер" является лидером турнирной таблицы с 41 очком в активе. "Динамо" находится на втором месте с 33 очками.
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