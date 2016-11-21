ФФУ займется расследованием матча "Зирки" и "Волыни"

Матч 15-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги между кропивницкой "Зиркой" и луцкой "Волынью" (2:0) мог быть сыгран с фиксированным результатом. Об этом в интервью "Футбол 24" заявил глава Комитета по этике и честной игре Игорь Кочетов.

"К сожалению, в поле зрения федерации футбола Украины попал матч "Зирка" — "Волынь". Есть признаки того, что эта игра могла быть сыграна с фиксированным результатом", — сказал Кочетов.

Глава Комитета пояснил, что еще до начала матча на победу "Зирки" было поставлено 54 тысячи долларов, а компания Betfair перестала принимать на него ставки. Кочетов также указал, что коэффициент на победу "Зирки" со счетом 2:0 падал на 45%, и на такой результат "уверенно ставили".

Теперь расследованием по данному матчу займутся в Федерации футбола Украины. Однако Кочетов считает, что клубы также должны проявить инициативу в разбирательстве по поводу этой игры - прежде всего, это касается луцкой "Волыни".

"Насколько мне известно, [главный тренер "Волыни"] Виталий Владимирович Кварцяный такую мысль высказал в ходе своей послематчевой пресс-конференции", – отметил Кочетов.

Как сообщал УНИАН, вчера "Зирка" победила "Волынь" со счетом 2:0. Это был первый матч для Романа Монарева в качестве и.о. главного тренера "Зирки".