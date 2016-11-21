Новые владельцы "Милана" предложили Берлускони пост почетного президента

Многолетний президент "Милана" Сильвио Берлускони после продажи футбольного клуба китайскому инвестиционному холдингу может остаться в "Милане" в должности почетного президента. Об этом сам Берлускони рассказал в интервью Gazzetta dello Sport, сообщает Sport Arena.

Читайте такжеБерлускони согласился продать "Милан" китайским инвесторам за $825 миллионов"Мне был предложен пост почетного президента. Это подразумевает под собой, что у меня будет возможность влиять на клубные дела. Например, право голоса при рассмотре вопросов касательно покупки или продажи игроков, а также стиля игры команды", - рассказал нынешний собственник "Милана".

"Окончательное завершение сделки с китайскими инвесторами состоится 13 декабря. Не ожидаем никаких препятствий по этому поводу, так что все должно произойти именно в указаную дату. Более того: наши китайские партнеры заинтересованы, чтобы я остался на должности президента", - добавил Берлускони.

80-летний Сильвио Берлускони приобрел "Милан" 20 февраля 1986 года. За период его правления клуб восемь раз выигрывал чемпионат Италии и пять раз становился обладателем Лиги чемпионов.