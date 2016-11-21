"Со всеми такое бывает": Суркис не будет штрафовать защитника "Динамо" за езду пьяным за рулем

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не будет штрафовать защитника команды Домагоя Виду за то, что тот ездил за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Об этом он сказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"За ним никогда таких моментов не было. Я же знаю все изнутри, что у него была определенная семейная ситуация, о которой я не буду распространяться. Со всеми такое бывает – и с вами, и со мной, что мог нарушить.

Он оказался не в том месте и не в то время, когда это было зафиксировано. Вида корректно себя вел, заплатил штраф. Думаю, инцидент исчерпан. Более того, я даже не буду его штрафовать. Я знаю этого парня и знаю, что у него произошло", - сказал Суркис.

Напомним, ранее главный тренер команды Сергей Ребров заявлял о том, что Вида оштрафован за свой поступок. "Конечно, у меня был с Видой разговор на эту тему. И, конечно, он оштрафован. Я не собираюсь разглашать сумму этого штрафа, но, поверьте, она внушительная", - заявлял Ребров.

Домагой Вида был остановлен полицией 4 ноября за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz. Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,51 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.