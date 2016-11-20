УПЛ. "Днепр" выиграл первый матч за три месяца

"Днепр" обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:1.

Первый мяч в игре в середине тайма забила "Ворскла", когда полузащитник команды Санжар Турсунов воспользовался провалом в обороне "Днепра" и с левого края штрафной площадки перебросил вратаря Андрея Лунина и защитников команды.

Спустя несколько минут Руслан Ротань сравнял счет - полузащитник сборной Украины поразил ворота "Ворсклы" с линии штрафной площадки после скидки Александру Влада.

Победу "Днепру" на 77-й минуте матча принес Валерий Лучкевич, который сегодня впервые с августа вышел на футбольное поле, восстановившись после травмы. Он реализовал контратаку своей команды, перебросив мяч через вратаря "Ворсклы" Богдана Шуста.

Отметим, что последний раз "Днепр" побеждал 26 августа в матче 6-го тура чемпионата Премьер-лиги против луганской "Зари". После этого команда Дмитрия Михайленко провела восемь матчей, из которых три свела вничью и пять проиграла.

Ворскла - Днепр - 1:2 (1:1)

Голы: Турсунов (26) - Ротань (28), Лучкевич (77)

В: Шуст, Сапай (Пердута, 73), Дитятьев, Чеснаков, Симинин, Загорулько (Хлебас, 46), Ткачук (Заричнюк, 63), Ребенок, Турсунов, Бартулович, Кобахидзе.

Дн: Лунин, Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад, Ротань, Политыло, Кравченко, Лучкевич (Нагиев, 90), Лунев, Кожушко (Вакулко, 81).

Предупреждения: Бартулович - Кожушко.