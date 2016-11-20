Лондонский "Челси" стал новым лидером английской Премьер-лиги после того, как сегодня обыграл "Миддлсбро" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард команды Диего Коста.

"Челси" опередил в турнирной таблице "Ливерпуль", который вчера потерял очки в матче с "Саутгемптоном", завершив игру со счетом 0:0.

В центральном матче тура лондонский "Арсенал" благодаря голу Оливье Жиру на 89-й минуте спас ничейный результат в игре с "Манчестер Юнайтед". Теперь команда Арсена Венгера занимает четвертое место в турнирной таблице, а "МЮ" остался на шестой позиции.

Также отметим победу "Манчестер Сити", за который два гола забил Яя Туре, вернувшийся в команду после окончания конфликта между тренером Хосепом Гвардиолой и агентом игрока Дмитрием Селюком.

Результаты матчей с участием лидеров:

Миддлсбро - Челси - 0:1 (0:1)

Гол: Диего Коста (41).

Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1 (0:0)

Голы: Мата (68) - Жиру (89).

Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 1:2 (0:1)

Голы: Уикэм (66) - Туре (39, 83).

Саутгемптон - Ливерпуль - 0:0 (0:0)

Тоттенхэм - Вест Хэм - 3:2 (0:1)

Голы: Уинкс (51), Кэйн (89, 90, с пенальти) - Антонио (24), Лансини (68, с пенальти)

Турнирная таблица (верхняя часть):

1. Челси - 28;

2. Ливерпуль - 27;

3. Манчестер Сити - 27;

4. Арсенал - 25;

5. Тоттенхэм - 24;

6. Манчестер Юнайтед - 19;

7. Эвертон - 19;

8. Уотфорд - 18.