Лондонский "Челси" стал новым лидером английской Премьер-лиги
В чемпионате Англии завершились матчи 12-го тура.
Лондонский "Челси" стал новым лидером английской Премьер-лиги после того, как сегодня обыграл "Миддлсбро" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард команды Диего Коста.
"Челси" опередил в турнирной таблице "Ливерпуль", который вчера потерял очки в матче с "Саутгемптоном", завершив игру со счетом 0:0.
В центральном матче тура лондонский "Арсенал" благодаря голу Оливье Жиру на 89-й минуте спас ничейный результат в игре с "Манчестер Юнайтед". Теперь команда Арсена Венгера занимает четвертое место в турнирной таблице, а "МЮ" остался на шестой позиции.
Также отметим победу "Манчестер Сити", за который два гола забил Яя Туре, вернувшийся в команду после окончания конфликта между тренером Хосепом Гвардиолой и агентом игрока Дмитрием Селюком.
Результаты матчей с участием лидеров:
Миддлсбро - Челси - 0:1 (0:1)
Гол: Диего Коста (41).
Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1 (0:0)
Голы: Мата (68) - Жиру (89).
Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 1:2 (0:1)
Голы: Уикэм (66) - Туре (39, 83).
Саутгемптон - Ливерпуль - 0:0 (0:0)
Тоттенхэм - Вест Хэм - 3:2 (0:1)
Голы: Уинкс (51), Кэйн (89, 90, с пенальти) - Антонио (24), Лансини (68, с пенальти)
Турнирная таблица (верхняя часть):
1. Челси - 28;
2. Ливерпуль - 27;
3. Манчестер Сити - 27;
4. Арсенал - 25;
5. Тоттенхэм - 24;
6. Манчестер Юнайтед - 19;
7. Эвертон - 19;
8. Уотфорд - 18.