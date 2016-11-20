Тимощук покинул казахстанский "Кайрат"
Возможно, в ближайшее время украинский полузащитник объявит о завершении карьеры.
Украинский полузащитник Анатолий Тимощук покидает казахстанский "Кайрат" сообщает Sports.kz.
Об этом было объявлено сегодня на встрече болельщиков с игроками и тренерами клуба. Фанаты проводили Тимощука бурными аплодисментами и скандированием его фамилии, а руководство отметило все заслуги футболиста.
За полтора сезона в составе "Кайрата" Тимощук провел 40 официальных игр и забил один гол. В составе команды он стал вице-чемпионом Казахстана и обладателем кубка страны.
У 37-летнего футболиста завершился контракт с казахстанским клубом. Ранее владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявлял, что полностью доволен игрой Тимощука и готов рассмотреть вместе с ним продолжение сотрудничества.
Напомним, осенью Тимощук объявил о прекращении выступлений за национальную сборную Украины.