Киевское "Динамо" вновь обновило антирекорд посещаемости

Киевское "Динамо" вчера в очередной раз обновило антирекорд посещаемости домашних игр, сообщает Sport Arena.

На вчерашний матча чемпионата Премьер-лиги против каменской "Стали" (2:1) пришли 4 186 болельщиков, что является худшим показателем для "Динамо" с 2012 года, когда команда переехала на обновленный НСК "Олимпийский".

Предыдущий антирекорд "Динамо" был установлен три недели назад, когда на игру киевлян против львовских "Карпат" пришли 5118 зрителей.

Средняя посещаемость домашних матчей Динамо в нынешнем сезоне чемпионата Украины составляет около 7 тысяч зрителей.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне антирекорд посещаемости также установила Премьер-лига.