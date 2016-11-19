"Боруссия" обыграла "Баварию" в Бундеслиге - "Лейпциг" сенсационный лидер

В Дортмунде завершился центральный матч тура немецкой Бундеслиги, в котором "Боруссия" принимала "Баварию" из Мюнхена и выиграла со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Дортмундцы намного активнее начали игру и уже на 11-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет. Гётце справа из-под Хуммельса сделал прострел и Обамеянг в падении переправил мяч в ворота.

В дальнейшем матч проходил в ободоюстрой борьбе и команды имели немало шансов для того, чтобы изменить счет на табло. Но, матч так и закончился минимальной победой хозяев поля.

Накануне, в стартовом матче тура РБ "Лейпциг" неожиданно обыграл "Байер-04" из Леверкузена (2:3).

Таким образом, после 11 туров в турнирной таблице Бундеслиги сенсационный единоличный лидер - РБ "Лейпциг" - на счету которого 27 очков. У "Баварии" - 24, "Боруссии" - 21.