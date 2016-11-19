"Шахтер" обыграл "Карпаты" и сохранил отрыв от "Динамо" в 8 очков

В Харькове завершился матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал львовские "Карпаты" и выиграл со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма.

Горняки мощно начали матч и уже на 10-й минуте открыли счет. Бернард слева на скорости ворвался в штрафную "Карпат" и сделал прострел - Марлос пропустил мяч, а набежавший Срна нанес точный удар. Впрочем, уже на 19-й минуте львовяне получили право на пенальти, который релизовал Павел Ксенз. После навеса в штрафную Пятов влетел в Бланко-Лещука и арбитр указал на 11-метровую отметку. Вратарь горняков получил предупреждение.

Решающий момент игры случился на 77-й минуте. После навеса от Срны с правого фланга Факундо Феррейра перепрыгнул Зубейко и с линии вратарской точно пробил в дальний верхний угол - 2:1. Любопытно, что этот гол горняки провели в большинстве. На 46-й минуте Ксенз был удален с поля за грубый прием против Коваленко и практически весь второй тайм гости провели в численном меньшинстве.

Таким образом, "Шахтер" сохранил преимущество над "Динамо" в 8 очков в турнирной таблице - 41 против 33. У "Карпат" по-прежнему на счету 4 очка и 12-е место в турнирной таблице.