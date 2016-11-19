"Динамо" обыграло "Сталь" в матче УПЛ

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" обыграло "Сталь" со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 18-й минуте открыли счет. После многоходовой комбинации Ярмоленко сделал передачу на Сидорчука, тот катнул мяч вдоль ворот, и первым среагировал на пас Хачериди, который спокойно переправил мяч в сетку - 1:0.

А в начале второго тайма, на 50-й минуте, динамовцы удвили свой перевес. После атаки Динамо правым флангом последовал прострел в штрафную, Цыганков сбросил мяч под удар Макаренко, и мяч после небольшого рикошета влетел в ближний угол ворот.

Тем не менее, "Сталь" не прекратила борьбу и спустя 6 минут, на 56-й, в свою очередь, сумела забить гол. Массированная атака "Стали", где несколько ударов блокировались, завершилась тем, что Каленчук до конца поборолся, сделал передачу на Комвалиуса, и тот спокойно поразил ворота.

В оставшееся время киевляне спокойно довели игру до победы - 2:1.

Таким образом, "Динамо" набрало 33 очка и вышло на чистое 2-е место в турнирной таблице, опередив на 3 балла "Зарю", которая сегодня проиграла "Александрии". В то же время, "Сталь" с 14-ю очками остается на 8-м месте.