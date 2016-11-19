"Олимпик" обыграл "Черноморец" в матче УПЛ

В Сумах на стадионе "Юбилейный" завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу средли команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал одесский "Черноморец" и выиграл со счетом 1:0.

Едиснтвенный голевой момент в этом матче произошел на 21-й минуте, когда после дальнего удара мяч отскочил и Иван Матяж с лёта точно пробил мимо вратаря одесситов Боровика.

В дальнейшем дончане уверенно удерживали свой перевес и одержали вполне логичную победу.

После этой очень важной победы "Олимпик" укрепил свои позиции на 4-м месте в турнирной таблице лиги. Команда набрала 26 очков и оторвалась от идущего на 6-м месте "Черноморца" на 7 баллов (19). У идущей на 5-м месте "Александрии" 24 балла.