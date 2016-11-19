"Заря" неожиданно проиграла "Александрии" в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" встречалась с "Александрией" и проиграла со счетом 1:2.

Судьба матча была решена в самой концовке, в добавленное арбитром время.

Команды весьма осторожно начали матч и в первом тайме практически не создавали голевых моментов. Логичная ничья - 0:0.

А голевые моменты в этой игре уместились в 5-минутный отрезок в середине второго тайма. На 66-й минуте гол забил Иван Петряк. В атаке "Зари" Кулач сдала передачу на Петряка, тот обыграл соперника, и точно пробил мимо Новака. Впрочем, на 70-й минуте "Александрия" сумела сравнять счет. Станислав Микицей после навеса Чеботаева головой отправил мяч в сетку.

Судьба матча была решена на первой добаленной арбитром минуте к основному времени матча. Приняв мяч в штрафной, Станислав Кулиш неожиданно сильно и точно пробил в дальний угол.

Также стоит отметить, что арбитр матча удалил двух игроков с поля. На 67-й минуте луганчане остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Гречишкина, а на 76-й поле покинул футболист "Александрии" Владислав Огиря.

Таким образом, "Заря" осталась на 3-м месте в турнирной таблице, не сумев оторваться от киевского "Динамо" даже на 1 очко - 30 баллов против 30-ти. Уже сегодня вечером "Динамо" может выйти на чистое 2-е место, даже в случае ничьей против "Стали". В свою очередь, "Александрия" осталась на 5-м месте после победы в параллельном матче донецкого "Олимпика" над одесским "Черноморцем" - 24 очка.