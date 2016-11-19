Премьер-лига, 15-й тур, "Динамо" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает "Сталь" из Каменского.

Встречаются команды, которые занимаюь 2-е и 8-е места в турнирной таблице.

"Динамо" не столько пытается не увеличить отставание от "Шахтера" в борьбе за лидерство в чемпионате, сколько сражается с "Зарей" в борьбе за 2-3 места. И победа в этом матче крайне важна киевлянам в обоих случаях. Да и накануне важнейшей игры Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" победа будет весьма кстати с психологической точки зрения.

В свою очередь, "Сталь" находится в весьма комфортном положении с точки зрения отрыва от "зоны вылета" - +9 очков. Но, в борьбе за попадание в первую 6-ку команд она отстает на 5 очков и еще имеет шанс побороться за попадание в число Топ-команд украинского футбола. И очки в этом матче для гостевой команды будут весьма кстати.

Матч "Динамо" - "Сталь" начнется на НСК "Олимпийский" в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".