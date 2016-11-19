Премьер-лига, 15-й тур, "Заря" - "Александрия": видео онлайн-транлсяція

Сегодня в Запорожье проходит стартовый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" в роли номинальных хозяев принимает "Александрию".

Встречаются команды, которые в турнирной таблице занимают 3-е и 5-е места.

Это весьма парадоксальная игра по статистике, ведь выступают команды из группы лидеров. Однако, хозяева поля не выигрывают уже два матча подряд, а гости и того больше — четыре.

Показательна также статистика противостояний луганчан и александрийцев: за восемь последних игр на официальном уровне гости дважды выигрывали, дважды все заканчивалось ничьими и четыре раза — победами хозяев поля.

13 августа, во встрече первого круга, подопечные Вернидуба несколько неожиданно выиграли в гостях — 1:0.

Кто победит сейчас, и насколько неожиданным будет итоговый результат?..

Матч "Заря" - "Александрия" начнется на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".