Агент Милевского: "Динамо" должно 1,2 млн долларов

Агент известного украинского форварда Артема Милевского Александр Панков подтвердил, что его клиент подал жалобу в ФФУ на Динамо, сообщает SportArena.

Агент украинца подтвердил информацию о невыплате части зарплаты в, однако заявил, что речь идет о немного меньшей сумме.

«Получается сумма долга в 1,2 миллиона долларов. Это подъемные и три зарплаты. Дело тянется уже чуть больше года», — рассказал Панков в эфире телеканала Футбол 1.

«Было два заседания и в скором времени состоится третье, где уже должны выслушать Артема. Возможно, на ближайшем заседании будет кто-то присутствовать из Динамо. На предыдущих присутствовал только юрист клуба».

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Впервые тема невыплаты зарплаты была поднята самим футболистом еще в 2013 году без озвучивания конкретной суммы. В свою очередь, президент Динамо Игорь Суркис тогда же подтвердил, что не выплачивал игроку зарплату за последние месяцы пребывания в клубе, так как тот не посещал тренировки, и выразил готовность отстаивать свою позицию в суде.

«Если Милевский собирается получить какую-то компенсацию от Динамо, у него есть право обратиться в соответствующие инстанции. А я обращусь со встречным иском, и увидим, кто из нас должен — я ему или он мне», — говорил Суркис.

Артем Милевский сыграл за Динамо 229 матчей и забил 80 голов. Также выступал за Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордию. С сентября играет за Тосно в ФНЛ (второй по уровню российский дивизион), но пока на его счету только 125 минут и 1 результативный пас.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что ФФУ рассматривает иск 31-летнего футболиста к киевлянам из-за невыплаты части зарплаты в размере 1,4 миллиона долларов США.