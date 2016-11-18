Турецкий "Бешикташ" по-прежнему заинтересован в приобретении игрока "Шахтера" Ракицкого

Стамбульский "Бешикташ" вновь будет пытаться договориться с донецким "Шахтером" о переходе в стан турецкой команды Ярослава Ракицкого, сообщает Sabah.

В летнее межсезонье турки предприняли первую попытку приобрести украинского футболиста, но тогда не сошлись в цене с руководством "Шахтера". Представители "Бешикташа" предлагали за игрока 8 млн. евро, в то время как горняки планируют выручить за эту сделку не менее 15 млн.

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Нынешний контракт Ярослава Ракицкого с ФК "Шахтер" истекает в мае 2018 года, по окончании сезона 2017/18.

Ярослав Ракицкий является воспитанником ДЮСШ Першотравенска (Днепропетровская область). Всю профессиональную карьеру провел - с 2009-го года - в "Шахтёре" (Донецк) сыграв за это время 164 матча, в которых забил 8 голов.