Экс-игрок киевского "Динамо" Еременко дисквалифицирован на 2 года за кокаин

Экс-игрок киевского "Динамо" Роман Еременко, выступающий за московский ЦСКА и сборную Финляндии, дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина, сообщает УЕФА.

Положительный результат показала проба допинг-теста после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Байер 04" (Леверкузен, Германия) и ЦСКА, сыгранная 14 сентября в Германии. Анализ образца A показал наличие кокаина и его метаболитов, стимулятор, классифицируемый в категории запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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Игрок был признан виновным в нарушении Правил УЕФА по борьбе с допингом, в последней редакции 2016 г. В результате, дисквалификация на игрока наложена начиная с 6 октября 2016 года.

Это решение может быть обжаловано в течение трех дней с момента получения письменного вердикта УЕФА.

Еременко родился в Москве, но является воспитанником финского "Яро", где и начинал карьеру. Играл за "Динамо" в 2008-2011 годах, проведя в общей сложности 77 матчей и забив 5 голов. Игрок оказался в украинском клубе после нескольких лет выступления в итальянской Серии А - "Удинезе" и "Сиене". Из "Динамо" он перешел в российский "Рубин" (Казань), а впоследствии - в московский ЦСКА.

Выступает за национальную сборную Финляндиию. Ранее играл за молодежные команды Суоми всех возрастов.