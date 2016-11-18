Клуб итальянской Серии А "Кальяри" подписал контракт с 18-летним украинцем

Клуб итальянской Серии А «Кальяри» подписал контракта с украинским защитником Ильей Брюховым, сообщает официальный сайт команды.

18-летний футболист с весны текущего года находился в расположении молодежной команды «Кальяри», однако не мог стать полноправным игроком из-за бюрократических проволочек.

В Украине Брюхов играл в молодежных командах донецких «Олимпика» и «Шахтера», а также «Кремня» (Кременчуг). После начала боевых действий на Донбассе футболист переехал в Италию, где и получил вид на жительство.

«Кальяри» получил разрешение от местной Федерации футбола на то, чтобы не считать Брюхова легионером.

"Кальяри" является середняком итальянского чемпионата - 11 место в турнирной таблице из 20 команд. В 12 матчах команда набрала 16 очков - 5 побед, 1 ничья, 6 поражений. Отставание от лидера "Ювентуса" из Турина составляет 14 баллов.