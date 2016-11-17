Ярмоленко побил один из голевых рекордов Шевченко в сборной Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко побил один из рекордов по голам в сборной Украины, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

Гол в ворота Сербии стал седьмым для него за сборную Украины в 2016 году. Таким образом, он на один мяч превзошел достижение, установленное в 2001 году Андреем Шевченко и повторенное в 2013 году самим Ярмоленко.

Всего же на счету Ярмоленко 29 голов в 67 играх за сборную Украины. У Андрея Шевченко - 48 голов в 111 матчах.

Напомним, сборная Украины во вторник переиграла сборную Сербии со счетом 2:0. Голы забивали Евгений Шахов и Андрей Ярмоленко.