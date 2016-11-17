Клубы "ДНР" намерены войти в состав российских футбольных лиг после ЧМ-2018 в России

Представители футбола в так называемой "ДНР" намерены в течение ближайших двух-трех лет запустить процесс вхождения футбольных команд Донбасса в состав российских лиг, сообщают "Известия".

Однако произойти это может только после проведения в стране чемпионата мира в 2018 году.

Президент "Футбольного союза ДНР" Игорь Петров отметил: "Футбол во всем мире находится под управлением двух организаций — ФИФА и УЕФА. Это структуры, которым подчиняются все футбольные союзы и федерации, и они должны существовать по их законам. Так как ДНР пока является непризнанной республикой, мы не имеем права участвовать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Потому что от санкций могут пострадать страны, пригласившие нашу сборную или наши клубы. Россия сейчас находится под пристальным вниманием международных футбольных организаций, и любой контакт с ними нашей стороны может подвергнуть санкциям Российский Футбольный Союз (РФС). На кону стоит чемпионат мира-2018, и поэтому контакты пока ограничены".

Ранее сообщалось, что команда «Оплот Донбасса» из "ДНР" была приглашена участвовать в традиционном футбольном турнире «Открытый кубок Федерации футбола Ростовской области», проводимом на территории России.