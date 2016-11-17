На строящемся к ЧМ-2018 стадионе "Зенит" в России обнаружили аммиак и формальдегид

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» обнаружил в помещениях стадиона, строящегося к Чемпионату мира-2018 по футболу, превышение норм концентрации аммиака и формальдегида, сообщает «Фонтанка»,

Роспотребнадзор и ЗАО «Зенит-Арена» направили в Смольный письма с требованием устранить нарушения.

В конце октября ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по заказу «Зенит-Арены» исследовало воздух в 5 помещениях строящегося стадиона. Это VIP-ложа на 12 персон в секторе А, раздевалка футболистов, ресторан, кабина комментатора и холл в секторе Е. Обнаружилось, что концентрация в воздухе аммиака превышает допустимый уровень в 1,67 — 2,25 раза.

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Кроме того, в июле-августе Центр гигиены и эпидемиологии обнаружил превышение допустимого уровня выделения формальдегида отделочными материалами арены. Учреждение провело токсикологические и санитарно-химические исследования образцов краски и структурной штукатурки.

В октябре Роспотребнадзор предписал комитету по строительству немедленно прекратить использование токсичной отделки и заменить уже имеющуюся. А «Зенит-Арена» в ноябре попросила избавиться от превышения содержания аммиака. Нарушение норм СанПин может помешать вводу арены.

Как сообщал УНИАН, ранее комиссия ФИФА выяснила, что вибрации на выкатном поле "Зенит-Арены" превышают допустимый уровень и в таком виде оно непригодно для официальных матчей. Соответственно, проводить матчи ЧМ-2018 или Кубка конфедераций 2017 года на этом поле невозможно. Власти РФ потратили 10 миллиардов рублей (около 160 миллионов долларов) на строительство футбольного поля, которое можно закатывать и выкатывать.

ЧМ-2018 должен пройти в России. Несмотря на призывы ряда политиков, спортсменов и общественных деятелей забрать право проведения турнира у Российской Федерации, ФИФА до сих пор не решилась на отмену турнира в РФ и перенос его в другую страну.