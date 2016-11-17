Харьковский "Металлист 1925" готовится к переходу в профессионалы

Харьковский "Металлист 1925" подал заявку в Федерацию футбола Украины (ФФУ) для получения аттестата на сезон 2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

Если "Металлист 1925" пройдет аттестацию, то сможет перед новым чемпионатом заявиться во Вторую лигу Украины. На данный момент команда занимает второе место в группе №2 аматорского чемпионата Украины.

Напомним, "Металлист 1925" был основан летом нынешнего года после того, как прекратил существование ФК "Металлист", выступавший в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что одним из владельцев "Металлиста 1925" может являться экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский, но в руководстве клуба эту информацию опровергли.