Цыганков и Яремчук признаны лучшими молодыми футболистами Украины в октябре

Второй раз кряду победителем месячного голосования премии Золотой Талант в категории U-19 становится полузащитник Динамо Виктор Цыганков, которому 15 ноября исполнилось 19 лет, сообщает официальный сайт премии.

В октябрьском опросе он набрал чуть меньше баллов (319), чем в сентябрьском (337), но все равно в три раза опередил ближайшего конкурента — Артема Дудика (105).

В октябре уроженец Израиля и воспитанник винницкого футбола провел за основу Динамо пять матчей, в которых забил два гола — в 10-м туре УПЛ в ворота Звезды, а в 1/8 финала Кубка Украины в ворота Зари. Всего за первую команду столичного клуба Цыганков в нынешнем сезоне забил уже четыре мяча — на это у него ушло 12 матчей. Для дебютанта элитного дивизиона, который только сегодня празднует 19-летие, очень неплохой показатель.

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В свою очередь, форварду Александрии Роману Яремчуку удалось прервать гегемонию Виктора Коваленко и стать лучшим молодым футболистом Украины месяца в категории U-21. Воспитанник львовского футбола и академии Динамо в октябре забил пять голов в четырех матчах, в том числе по два — Днепру и Ворскле (в этом поединке он обновил рекорд скорострельности чемпионата Украины, забив уже на 8-й секунде!) в УПЛ, еще один — Шахтеру в Кубке Украины.

Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы получить приглашение в национальную сборную Украины (в то же время Артем Беседин был вызван, хотя забил в октябре только один гол в двух матчах за Динамо, плюс еще один — в начале ноября), но сборная никуда не убежит, если Яремчук будет продолжать в таком же духе. Скорее всего, зимой он вернется в Киев и на сборах получит возможность вновь побороться за место в составе Динамо.

Звание лучшего молодого футболиста Украины октября должно добавить настроения форварду, который свое 21-летие отметит в конце ноября. Его главным конкурентом в опросе был защитник Эдуард Соболь из Зари, который уже играет в национальной команде. Но, как и в сентябре, Соболь занял второе место, что не должно никого удивлять — игрокам обороны намного сложнее завоевать какой-то индивидуальный приз в конкуренции с игроками атаки.

А Коваленко оказался лишь третьим. В октябре он получил травму и в целом отыграл недостаточно ярко. Правда, забил эффектный гол в Лиге Европы в ворота Гента, которые опрометчиво оставил голкипер, — ударом метров с 40. Замкнули топ-пятерку форварды молодежной сборной Андрей Борячук (Шахтер) и Артем Беседин (Динамо), который в ноябре уже успел дебютировать и в национальной команде.

Золотой талант - общенациональная премия для молодых украинских футболистов. Победители определяются по итогам календарного года в двух возрастных категориях – Under 21 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 21 года) и Under 19 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 19 лет). Годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, директоров спортивных школ, экспертов, журналистов, болельщиков. В конце года проводится итоговое голосование, к которому участники приходят с бонусными баллами (за успехи в ежемесячных опросах).

В марте 2013 года был проведен первый ежемесячный опрос.