Воспитанник "Динамо" Лесовой объяснил, почему принял гражданство РФ

Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лесовой рассказал о своем решении поменять украинское на российское гражданство. Слова футболиста приводит Rsport.ru.

"У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную. А сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу считаться легионером. Исключительно в этих целях я принял российское гражданство.

После моего решения пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Да, это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого", - сказал Лесовой.

По словам футболиста, ранее он подписал двухлетний контракт с санкт-петербургским "Зенитом", но пока может играть лишь за молодежную команду.

"Сейчас целью является переход в более сильный чемпионат, а в сборной России тоже хочется сыграть. Но пока цель – закрепиться в "Зените". Да, это непросто, но мы не ищем легких путей. Были другие предложения, однако я принял такое решение", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Даниил Лесовой провел 26 матчей за сборные Украины U-16 и U-17.