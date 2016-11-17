Милевский потребовал у киевского "Динамо" 1,4 миллиона долларов

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский подал жалобу в Федерацию футбола Украины на киевское "Динамо" с требованием погасить ему задолженность по зарплате. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Бывший форвард команды, выступавший за "Динамо" в 2002-2013 годах, хочет получить от киевского клуба 1,4 миллиона долларов.

Вероятно, речь идет о деньгах, который Милевский недополучил по последнему контракту. Как ранее признавался президент "Динамо" Игорь Суркис, тогда он действительно перестал платить футболисту зарплату, но делал это из-за того, что форвард не посещал тренировки.

"Последние месяцы Милевский не получал зарплату, потому что не посещал тренировки. А человек, который не появляется на свою работу, не может получать свою зарплату.

Если Милевский собирается получить какую-то компенсацию от "Динамо", у него есть право обратиться в соответствующие инстанции. А я обращусь с встречным иском, и увидим, кто из нас должен – я ему или он мне", - говорил Суркис в интервью изданию "Украинский футбол" в сентябре 2013 года.

Напомним, осенью 2013 года Милевский стал игроком российского клуба второго дивизиона "Тосно".