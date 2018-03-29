Сборная Украины: тяжелые победы с привкусом оптимизма

Главная футбольная команда страны завершила 2016-й год на мажорной ноте - двумя победами подряд, одна из которых была крайне важной с точки зрения турнирных перспектив в отборе к ЧМ-2018.

Украинцы, пускай и с большим трудом одолели команду Финляндии и вышли на чистое 2-е место в турнирной таблице соревнований. После этого был ни к чему не обязывающий (с турнирной точки зрения) матч с Сербией, где, пускай и полурезервным составом, украинцы сумели одолеть соперника. Причем, как по счету, так и по игре, сделали это весьма уверенно.

Украина Финляндия 1-0

Игра против Финляндии стала четвертой для Андрея Шевченко и его тренерского штаба во главе сборной Украины. Три предыдыдущих матча четко обозначили курс, по которому будет двигаться новая сборная. Она новая не столько по кадрам (в стартовом составе мы видим всего несколько новых фамилий), сколько по своей сути. Андрей Шевченко сразу дал понять, что его команда будет в корне отличаться от того, что мы видели в последние годы. И пока что его слова не расходятся с делом.

Стартовый состав на игру с Финляндией не удивил. Он был почти таким же, как и на три предыдущих матча. Если другие тренеры, приходя на новое место, подолгу ищут оптимальный состав, перебирая самые разные сочетания игроков, то Шевченко с основной обоймой определился на удивление быстро.

Этот состав вызвал некоторое недоумение только перед стартовой игрой с Исландией. А потом к нему все привыкли. Более того, на игру с Финляндией стартовый состав сборной Украины можно было предугадать без риска ошибиться. Итак, мы имеем сразу девятерых футболистов, которые все четыре матча начали со стартовых минут. Это Пятов, Бутко, Кучер, Соболь, Степаненко, Коваленко, Зинченко, Ярмоленко и Коноплянка. Против Исландии в старте также вышли Ракицкий и Сидорчук. С Турцией и Косово Ракицкий не играл из-за травмы, а на его месте появился Ордец. Сидорчук также потерял место в стартовом составе, уступив его Кравцу. В игре против Финляндии в основу вернулся Ракицкий. Вот и все изменения.

Игра с Финляндией имела еще одну особенность. Если в двух стартовых турах, когда Украина играла с Исландией и Турцией, никто не делал трагедии, что нам не удалось победить, то теперь результат стоял во главе угла. Какой бы симпатичной не была игра в исполнении украинской сборной, это был тот случай, когда потеря очков недопустима ни при каких обстоятельствах. При всем уважении к сборной Финляндии, она в нашей группе отнюдь не фаворит. Это подтвердили не только обыгравшие финнов исландцы и хорваты, но и сыгравшие с ними в ничью игроки Косово. Более того, финны приехали в Одессу без половины основного состава, тогда как у нас травмированных почти не было.

Почти – это странная история с Евгением Хачериди. С тех пор, когда сборную возглавил Шевченко, основной центральный защитник киевского "Динамо" не сыграл за сборную ни одной минуты. Этому есть и объективные обстоятельства – травмы, преследующие Хачериди этой осенью. Но и факт некого скептического отношения нового тренерского штаба к Хачериди тоже отрицать нельзя.

На сей раз поводом не вызывать Хачериди в сборную стала его не лучшая форма после травмы. Однако в такой же ситуации находились Ярмоленко и Коваленко, которые тоже едва восстановились после травм, успели сыграть считанные минуты за свои клубы, но вызов в сборную получили. Более того, и тот, и другой против Финляндии вышли в старте. А Хачериди в такой же ситуации даже вызова не получил. И это при том, что проблемы в обороне мы испытывали буквально в каждом матче этой осени. В том числе – с Косово и Финляндией, которые Андрей Пятов завершил на ноль.

Очевидно, что Хачериди в хорошей форме нужен сборной. Более того, учитывая возраст Кучера, он ей необходим. Пока что Шевченко ориентируется на четверку центральных защитников из Шахтера – Кучер, Ракицкий, Ордец и Кривцов. Кучер и вовсе у Шевченко играет без замен. Но и ошибается он очень много. Причем во всех без исключения матчах. Если бы все наши центрбеки были здоровы, то оптимальной видится пара Хачериди-Ракицкий. Но Хачериди по каким-то причинам пока находится в стороне от сборной. Посмотрим, что будет весной…

Что касается игры с Финляндией, то наша сборная снова не смогла провести ее ровно. Как и в предыдущих матчах, у нас были очень серьезные перепады по таймам. Опять команда заметно подсела после 60-й минуты. Но если турки этим воспользовались, то косовары и финны этого не сделали. Хотя шансы у них были.

Возможно, это даже был самый слабый матч нашей сборной при Шевченко. Главный тренер сетовал на усталость и на плохой газон. Но необходимость победить во что бы то ни стало тоже давила на команду. И с этим давлением команда справилась, что в данном случае очень важно. Очевидно, что у нас вырисовуется очень неплохой коллектив с хорошим микроклиматом. Но лучше всего любой коллектив скрепляет победа. Пускай вот такая, пускай не слишком убедительная, пускай не подкрепленная выдающейся игрой, но это победа.

Главное, что эта победа придаст нашим ребятам уверенности. Они еще больше будут верить в Шевченко, верить друг в друга, верить в достижение поставленной цели. Особенно это важно перед следующей игрой с Хорватией – лидером и главным фаворитом нашей группы.

Сербия

Но хорваты нас ждут только в марте, а после победы над финнами сборная Украины провела контрольный матч со сборной Сербии. Если с финнами мы играли в Одессе, то матч против сербов принял Харьков.

Это был первый товарищеский матч нашей сборной при Андрее Шевченко. Именно поэтому было очень интересно, как поведет себя новый тренерский штаб. Предыдущих наставник сборной относился к товарищеским матчам, как к официальным. Состав был практически боевым, минимум замен и ноль экспериментов.

Но у Шевченко оказалось все по-другому. Из основной обоймы в старте мы увидели только Богдана Бутко. Все остальные – ближайший резерв. А вот тактических экспериментов мы не увидели. Сборная пыталась играть в тот футбол, который предлагает ей Шевченко с первого дня своей работы. И пускай у нее не все получалось, отступать от своих принципов Шевченко не собирается даже в ничего не значащих контрольных играх.

Было очень интересно, кто займет позицию на левом фланге обороны. Как известно, Эдуард Соболь успел получить две желтые карточки, и против хорватов в марте он не сыграет. А поскольку при Шевченко на этой позиции играл только Соболь, новый выбор главного тренера был довольно интригующим. Тренерский штаб отдал предпочтение Артему Федецкому, который появился на поле еще и с капитанской повязкой. Номинально Федецкий всегда играет справа, так что позиция была для него непривычной. Было бы преувелечинием сказать, что Федецкий сыграл очень хорошо (в своем клубе он не играет вообще). Но именно Федецкий приложил ногу к первому забитому мячу, что в официальном матче перевесило бы все недостатки. В контрольном матче задачи немного иные, и об эффективности действий не только Федецкого, но и его партнеров, судить не нам, а тренерскому штабу.

Победа над Сербией – еще один кирпичик в строительство новой сборной Украины, в создание хорошего микроклимата, в формирование положительного имиджа. Но переоценивать ее значение точно не стоит. Мы превзошли сербов по счету, но не превзошли их по игре. Первые полчаса нашей команды вообще не было на поле, гол пришел из ниоткуда. Мы уступали сопернику технически, плюс в Харькове сборная Украины получила откровенно домашнее судейство. Дважды у арбитра были все основания ставить пенальти в ворота Дениса Бойко, но он этого не сделал. А вот пенальти в ворота сербов был очень сомнительным, но арбитр указал на точку без малейших колебаний. Конечно, в Загребе ничего подобного не будет...

Тем не менее, на зимнюю паузу сборная Украины уходит в прекрасном настроении. За осенний цикл Андрей Шевченко и его команда получают твердую четверку. Могло быть и лучше,но могло получиться и значительно хуже. Сборная сыграла всего пять матчей, а весь скепцис по поводу назначения Шевченко испарился. Похоже, о провале на Евро все забыли. Никто даже не вспоминает, кто кому кум, а Шевченко буквально излучает оптимизм. Возможно, даже чрезмерный. Но такой оптимистической атмосферы вокруг нашей сборной не было уже давно. Быть может, даже никогда. Даже во времена Олега Блохина, когда наша сборная успешно попала и выступила на ЧМ-2006, атмосфера не была настолько положительной в силу весьма нелегкого характера самого Олега Владимировича.

Да, качество игры этому всеобщему оптимизму соответствует не в полной мере. Но раньше у нас не было ни игры, ни оптимизма. А теперь есть хоть что-то одно. И сейчас самое главное, чтобы за зиму этот всеобщий оптимизм не перерос во всеобщую эйфорию.

Кирилл Стадниченко