Юный воспитанник "Динамо" принял российское гражданство

Игрок молодежной команды киевского "Динамо" Даниил Лисовой принял российское гражданство, сообщает ТСН Проспорт.

По информации Федерации футбола Украины, 18-летний футболист сменил гражданство в октябре.

Теперь Лисовой сможет выступать за сборные команды России. Ранее форвард провел 26 матчей за сборные Украины U-16 и U-17.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в услугах 18-летнего полузащитника "Динамо" заинтересован санкт-петербургский "Зенит".

Как сообщал УНИАН, в конце лета президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двум украинским спортсменкам - четырехкратной чемпионке мира по шашкам Дарье Ткаченко и гимнастке Элеоноре Романовой.