Юный воспитанник "Динамо" принял российское гражданство
14:20, 16 ноября 2016Футбол
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Форвард успел провести 26 матчей за сборные Украины U-16 и U-17.
ФК "Динамо"
Игрок молодежной команды киевского "Динамо" Даниил Лисовой принял российское гражданство, сообщает ТСН Проспорт.
По информации Федерации футбола Украины, 18-летний футболист сменил гражданство в октябре.
Теперь Лисовой сможет выступать за сборные команды России. Ранее форвард провел 26 матчей за сборные Украины U-16 и U-17.
Напомним, в ноябре сообщалось, что в услугах 18-летнего полузащитника "Динамо" заинтересован санкт-петербургский "Зенит".
Как сообщал УНИАН, в конце лета президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двум украинским спортсменкам - четырехкратной чемпионке мира по шашкам Дарье Ткаченко и гимнастке Элеоноре Романовой.
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