Капитан "Шахтера" Срна сегодня проведет переговоры с "Барселоной"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна проведет переговоры с "Барселоной" о возможном переходе в этот клуб во время зимнего трансферного периода. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Данкан Каслс.

"Дарио Срна сегодня должен встретиться с "Барселоной" для переговоров о январском трансфере", - написал журналист, работающий для ряда ведущих СМИ из Великобритании, США и других стран.

Напомним, вчера о возможности перехода Срны в "Барселону" ближайшей зимой сообщило испанское издание Mundo Deportivo. Каталонский клуб ищет замену своего правому защитнику Алейшу Видалю и видит ее в 32-летнем капитане "Шахтера".

Напомним, первый раз информация об интересе "Барселоны" к Срне появилась в сентябре нынешнего года, когда трансфер игрока был невозможен по правилам УЕФА.

Вместе с тем, президент "Шахтера" Ринат Ахметов тогда же выразил готовность отпустить Срну в "Барселону", если испанский клуб и хорватский футболист договорятся между собой о переходе.