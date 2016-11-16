Четыре футболиста "Горняк-Спорта" подозреваются в сдаче матча чемпионата Украины с "Ильичевцом"

Клуб "Горняк-Спорт" из Горишних Плавнив подозревает четырех футболистов своей команды в том, что они сдали игру мариупольскому "Ильичевцу". Об этом рассказал в интервью Sport Arena главный тренер команды Игорь Жабченко.

"Вчера весь день занимались тем, что ребята писали объяснительные записки. Естественно, это ненормальная ситуация, когда одни бьются, другие – сдают игры. Вчера весь день прошел на нервах. Игра забрала много нервных клеток, потом и на следующий день не меньше пришлось понервничать. Понятно, что не самая здоровая атмосфера в коллективе. Главное, что мы выявили четверых футболистов, которые участвовали в этом договорняке. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают свою работу и этому делу будет дан ход", - рассказал Жабченко.

Теперь футболисты и тренерский штаб команды ожидают проверки на детекторе лжи, которую инициировало руководство клуба.

"Игроки написали объяснительные записки, в которых указали некоторых партнеров, которые к ним обращались с подобным предложением. В четверг ждем полиграф, все футболисты в письменной форме дали добро на его проведение. Он должен еще больше прояснить ситуацию", - добавил Жабченко.

Напомним, во время матча Первой лиги "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" (3:1) было сделано ставок на общую сумму более 250 тысяч долларов, что является аномалией для украинской Первой лиги и рекордом "кассы" для всех матчей чемпионата Украины в 2016 году.

Примечательно, что в первом тайме подавляющее большинство ставок было на победу "Горняк-Спорта", который выиграл первые 45 минут со счетом 1:0. После гола гостей люди начали массово ставить на "Ильичевец".

Комитет по этике и честной игры Федерации футбола Украины занялся расследованием этой встречи. Главный тренер "Ильичевца" Александр Севидов не подозревает своих футболистов в участии в договорном матче, в то время как тренеры "Горняк-Спорта" вскоре после поединка обвинили некоторых своих подопечных в сдаче игры.