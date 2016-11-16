Федецкий стал 25-м капитаном в истории сборной Украины

Защитник немецкого "Дармштадта" Артем Федецкий вывел сборную Украины на товарищеский матч против Сербии с капитанской повязкой.

Таким образом, 31-летний игрок стал 25-м капитаном в истории "сине-желтой" команды, если учитывать только тех игроков, которые выходили в основном составе национальной команды, сообщает "Футбол 24".

Рекордсменом сборной Украины по количеству матчей с капитанской повязкой остается Андрей Шевченко (58), далее следуют Анатолий Тимощук (41) и Олег Лужный (39).

Артем Федецкий выступает за сборную Украины с 2010 года и провел в команде 52 матча. Он был участником двух чемпионатов Европы - Евро-2012 и Евро-2016.

Напомним, вчера сборная Украины победила Сербию со счетом 2:0. Голы в матче забивали Евгений Шахов и Андрей Ярмоленко.