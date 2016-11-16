Ротань повторил достижение Шовковского в сборной Украины
11:03, 16 ноября 2016Футбол
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Матч против сборной Сербии стал для капитана "Днепра" 92-м в футболке сборной Украины.
Руслан Ротань / Reuters
Полузащитник "Днепра" Руслан Ротань догнал вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского по количеству проведенных матчей за сборную Украины, сообщает "Футбол 24".
Игра против Сербии стала для Ротаня 92-й в футболке национальной команды, и это четвертый показатель среди всех футболистов сборной. Столько же матчей в активе имеет Шовковский, который завершил международную карьеру в 2012 году.
Лидером сборной Украины по количеству проведенных за нее поединков остается Анатолий Тимощук, который 144 раза выходил на поле в желто-синей футболке. Далее идут Андрей Шевченко (111) и Олег Гусев (98).
Напомним, вчера сборная Украины победила Сербию со счетом 2:0.
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