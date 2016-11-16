Ротань повторил достижение Шовковского в сборной Украины

Полузащитник "Днепра" Руслан Ротань догнал вратаря киевского "Динамо" Александра Шовковского по количеству проведенных матчей за сборную Украины, сообщает "Футбол 24".

Игра против Сербии стала для Ротаня 92-й в футболке национальной команды, и это четвертый показатель среди всех футболистов сборной. Столько же матчей в активе имеет Шовковский, который завершил международную карьеру в 2012 году.

Лидером сборной Украины по количеству проведенных за нее поединков остается Анатолий Тимощук, который 144 раза выходил на поле в желто-синей футболке. Далее идут Андрей Шевченко (111) и Олег Гусев (98).

Напомним, вчера сборная Украины победила Сербию со счетом 2:0.