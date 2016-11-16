Тренер сборной Сербии вслед за Шевченко похвалил харьковских фанов

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин после товарищеского матча против Украины похвалил харьковских болельщиков. Об этом сообщает "Футбол 24".

"Атмосфера на стадионе была прекрасная. Болели украинские фанаты просто замечательно. У нас и у вас играли те, кто не играл в прошлых матчах. Поздравляю Андрея Шевченко с победой", - сказал Муслин после матча.

"Результат сегодня был неважен. Конечно, нужно выигрывать, но сегодня это было не так важно", - считает Муслин.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко также отметил болельщиков на этом матче, заявив, что Харьков - футбольный город.

При этом, журналист Роман Синицын, который также был на этой встрече, сообщил, что украинские болельщики во время игры сожгли на трибунах флаг Сербии.

Товарищеский матч Украина - Сербия завершился со счетом 2:0. Голы за Украину забили Евгений Шахов и Андрей Ярмоленко.