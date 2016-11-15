Сборная Украины обыграла Сербию в последнем матче года

В Харькове завершился товарищеский матч футбольных сборных Украины и Сербии, в котором победу праздновали хозяева поля - матч завершился со счетом 2:0.

Судьба игры была решена в концовке первого тайма.

Украинцы с самого начала матча взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении большей части игры. А решающий момент в игре произошел на 38-й минуте. Федецкий выдал классный пас с фланга на Зозулю, Роман должен был забивать сам, но замешкался - к счастью, рядом оказался Евгений Шахов, добивший с одного метра мяч в ворота.

Во втором тайме украинцы продолжили атаковать и на 87-й минуте заработали пенальти. Ярмоленко сбили в штрафной площади и сам пострадавший реализовал пенальти - 2:0

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Украины завершила год тремя победами кряду. Ранее, в рамках квалификации ЧМ-2018 были обыграны Косово и Финляндия.