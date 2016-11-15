Сборная Украины начнет матч с Сербией полурезервным составом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с основным составом, который сегодня сыграет в товарищеском матче с командой Сербии. Об этом сообщается на официальной twitter-странице ФФУ.

Как и обещал Шевченко, в этой встрече получат возможность сыграть ближайшие резервисты команды. Из привычных игроков основного состава сегодня на поле с первых минут появится лишь правый защитник Богдан Бутко. Примечательно, что вместе с ним в основе сыграет и другой правый защитник команды Артем Федецкий, который, вероятно, сегодня займет позицию на противоположном фланге.

Полностью состав сборной Украины выглядит так:

Денис Бойко, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Артем Федецкий, Сергей Сидорчук, Максим Малышев, Евгений Шахов, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Роман Зозуля.

Напомним, матч Украина - Сербия начнется сегодня на стадионе "Металлист" в Харькове в 21:00.