"Барселона" зимой может вновь попробовать приобрести Срну - СМИ

Испанская "Барселона" зимой может заняться приобретением защитника донецкого "Шахтера" Дарио Срны, сообщает Sport Arena, ссылаясь на Mundo Deportivo.

Каталонцы продолжают поиски замены правому защитнику Алейшу Видалью, который, не смог впечатлить своей игрой главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике.

Одним из кандидатов рассматривается многолетний капитан "Шахтера". Главным преимуществом 32-летнего Срны является его большой опыт выступлений на международном уровне, а также невысокая трансферная стоимость, которую придется заплатить за него "горнякам".

В то же время, главным недостатком хорвата является заигранность за "Шахтер" в текущем сезоне еврокубков, что не позволит "Барселоне" заявить его в Лигу чемпионов.

Напомним, первый раз информация об интересе "Шахтера" к Срне появилась в сентябре нынешнего года, когда трансфер игрока был невозможен по правилам УЕФА.

Вместе с тем, президент "Шахтера" Ринат Ахметов тогда же выразил готовность отпустить Срну в "Барселону", если испанский клуб и хорватский футболист договорятся между собой.