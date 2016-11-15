ПФЛ призвала выяснить, был ли "договорняк" в скандальном матче чемпионата Украины

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) Украины призвала Комитет этики и честной игры ФФУ выяснить, носил ли вчерашний матч Первой лиги "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" договорной характер. Об этом говорится в официальном заявлении ПФЛ.

"Убеждены, что Комитет по этике и честной игры ФФУ сможет провести объективное расследование, найти виновных и наказать их по всем футбольным законам. Руководство и Администрация Лиги готовы сотрудничать и предоставить по сложившейся ситуации, любое содействие и помощь", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, главный тренер "Ильичевца" Александр Севидов не подозревает своих футболистов в участии в договорном матче. "Сегодня у команды будет тренировка. У меня нет повода не верить или не доверять подопечным, или устраивать в коллективе по этому поводу "разборки", - заявил тренер мариупольцев в интервью matchday.ua.

"Моя позиция совпадает с официальной позицией клуба: мы готовы всесторонне помогать следствию и разбирательствам по этому матчу, если они последуют со стороны правоохранительных и дисциплинарных органов ФФУ. Возможно, просто кто-то не очень хочет видеть клуб из Донбасса в Премьер-лиге? Сейчас много разговоров на эту тему вокруг "Ильичевца", - сказал Севидов.

При этом, тренер "Горняк-Спорта" Игорь Жабченко придерживается альтернативной точки зрения, и считает, что во время матча на поле не было полноценной борьбы между командами.

"Перед игрой футболисты заходили и говорили, что в Мариуполе будут биться, отдадут все силы. Но после игры я получил SMS, которое дало пищу для размышлений. Я вот и сейчас пересматриваю первый тайм – Мариуполь не бежит, мы тоже. Это ужас, слов нет! Я хочу, чтобы соответствующие органы расследовали это и чтобы не только наши футболисты, но и футболисты "Ильичевца" понесли наказание за то, что они делают", - цитирует Жабченко footboom.com.

"Мы ехали биться с "Ильичевцем". А посмотрели игру... Ну что сказать? В них душу вкладываешь, силы, здоровье, а они в спину стреляют. Будет внутриклубное собрание, дальнейшее разбирательство. Выступит президент. Посмотрим, кто у нас вообще из этой команды останется. Люди нас предали", - добавил ассистент наставника "Горняк-Спорта" Юрий Сак.

Напомним, вчера во время матча "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" (3:1) было сделано ставок на общую сумму более 250 тысяч долларов, что является аномалией для украинской Первой лиги и рекордом "кассы" для всех матчей чемпионата Украины в 2016 году.

Примечательно, что в первом тайме подавляющее большинство ставок было на победу "Горняк-Спорта", который выиграл первые 45 минут со счетом 1:0. После гола гостей люди начали массово ставить на "Ильичевец".

Также отметим, что "Ильичевец" является лидером Первой лиги, опережая ближайшего преследователя - "Верес" из Ровно - на семь очков. "Горняк-Спорт" находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.