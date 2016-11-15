Барселона готова идти Месси на уступки ради продления контракта — СМИ
В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 16 голов в 14 матчах за клубную команду во всех турнирах.
Барселона намерена оставить за форвардом Лионелем Месси последнее слово вопросе продления контракта, сообщает SportArena со ссылкой на испанскую Marca.
Барселона и дальше будет пытаться делать все максимально возможное для того, чтобы Лионель остался в клубе дольше, чем до 2018 года. И в данном случае речь идет не только о астрономической зарплате в 50 миллионов евро в год, но и в условиях игры и нахождения аргентинца в каталонской команде.
В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 16 голов в 14 матчах за Барсу во всех турнирах.
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В понедельник стало известно, что аргентинец не горит желанием продлевать договор с блаугранас, о чем он уже якобы уведомил руководство клуба. Кроме этого СМИ написали, что по завершению срока контракта, в 2018 году, Лео может перейти в Манчестер Сити, чтобы воссоединиться с прежним главным тренером каталонцев Пепом Гвардиолой.
Данная позиция звезды не удивила представителей клуба. Более того, они принимают ее и готовы продолжать делать все для того, чтобы в итоге Месси все же решил продлить контракт с Барселоной.
Для этого они уже подписали новые контракты с Хавьером Маскерано и Неймаром, а также работает над пролонгацией соглашений с Серхи Роберто, Луисом Суаресом и Марком-Андре тер Штегеном. Все эти шаги делаются не только, чтобы сохранить костяк состава, но и ради того, чтобы продемонстрировать наличие условий для продолжения выступлений на высоком уровне для Месси.
Один поступок из тех, что сделал клуб, все же расстроил аргентинца. Дани Алвес был отпущен в Ювентус на правах свободного агента и это стало печальным событием для Лео, поскольку он высоко оценивал игру бразильца.