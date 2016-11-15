Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче с Сербией

Сборная Украины по футболу считается фаворитом в матче с Сербией на котировках букмекерских контор, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира.

Средний коэффициент на победу сборной Украины составляет 2.36 к 1, в то время как на ничью - 3.14 к 1, а на победу сборной Сербии - 3.08 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Сербия состоится сегодня в Харькове и начнется в 21.00.