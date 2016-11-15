Харьковские болельщики заслуживают увидеть качественный футбол - Ярмоленко

Ведущий футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко хочет порадовать болельщиков команды в последнем матче года, сообщает ТСН Проспорт.

"Несмотря на тот факт, что это будет товарищеская встреча, мы знаем, какой ажиотаж вокруг этого матча в Харькове. Уверен, что на этот поединок придет много болельщиков, которых мы хотим порадовать хорошей игрой. Мы со всей серьезностью подходим к этому противостоянию.

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Кроме того, что нам нужно продемонстрировать хороший футбол, результат этой встречи очень важен. Те болельщики, которые придут сегодня на стадион в Харькове, заслуживают увидеть качественный футбол. Мы постараемся порадовать их победой", - заявил Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, встреча команд Украины и Сербии состоится сегодня в Харькове, в 21:00.