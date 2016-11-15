Товарищеский матч. Украина - Сербия - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове проходит товарищеский матч национальных футбольных сборных Украины и Сербии. Это последний матч украинской команды в 2016-м году.

Накануне зимнего перерыва украинцы выиграли важнейший матч отбора ЧМ-2018 у сборной Финляндии (1:0) и вышлии на 2-е место в своей отборочной Группе I. У нашей сборной 8 очков и она на 2 балла отстает от Хорватии - 10. У Исландии - 7, Турции - 5, Финляндии и Косово - по 1.

В то же время, команда Сербии на последней минуте спасла матч с Уэльсом, проигрывая по ходу игры - 1:1. В Группе D лидирует Ирландия - 10 очков, у Сербии - 8, Уэльса - 6, Австрии - 4, Грузии - 2, Молдовы - 1.

В сегодняшнем матче главный тренер украинцев Андрей Шевченко планирует задействовать множество игроков резерва, чтобы оценить силы игроков "второго эшелона" национальной команды.

Матч Украина - Сербия начнется в Харькове в 21:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Здравствуйте, дорогие болельщики!

Ранее стали известны стартовые составы команд. И Андрей Шевченко, и Славолюб Муслин решили выпустить в основе многих резервистов.

Сербия: 12. Предраг Райкович, 5. Александар Игневски, 15. Неманья Пейчинович, 13. Стефан Митрович, 3. Душко Тошич, 14. Филип Младенович, 4. Неманья Гудель, 11. Неманья Радоя, 18. Александр Катаи, 7. Зоран Тошич, 20. Андрия Павлович.

Матч начался!

1. Украина сразу же попробовала пойти в атаку по левому флангу - пока не получилось.

2. Наша сборная комбинирует на своей половине поля.

3. Катаи прорывался по правому флангу, но его проход сорвал Иван Ордец.

4. Андрия Павлович нанес первый в матче удар по воротам примерно с линии штрафной площадки - выше ворот.

5. Украина пока играет очень острожно и преимущественно на своей половине поля. Сербия прессингует и в итоге отбирает мяч.

6. Вот и первый серьезный момент у Сербии! Павлович после атаки с левого фланга оказался в метре от ворот, но его удар заблокировал Бойко.

7. Вновь Сербия пытается оказывать давление на украинскую защиту.

8. Заброс Малышева с центра поля на правый фланг Зозуле получился неудачным.

9. Вновь сборная Украины комбинирует и никак не может пройти центр поля.

10. Зозуля неудачно цеплялся за мяч в штрафной Сербии. Арбитр решил, что мяч за лицевую ушел именно от форварда "Бетиса".

11. Ордец и Кривцов пока что больше всех игроков сборной Украины находятся в центре внимания. В этот раз они под прессингом перепасовывались около своей штрафной.

13. Игневски простреливал с правого фланга, но Павлович нормально принять мяч в украинской штрафной не смог.

14. Ничего нового. Украина перепасовывается, но с большим трудом переходит половину поля.

15. Зозуля мог пробивать по воротам Сербии, но задержался с ударом и потерял мяч.

16. Украина пытается атаковать по левому флангу, но Сербия легко выдавливает "сине-желтых" на нашу половину поля.

17. Мало что пока получается у Украины. Сербия легко выигрывает центр поля.

18. Зоран Тошич делал прострел с левого фланга - Кривцов удар заблокировал, а Младенович на добивании отправил мяч куда-то на трибуны.

19. Украина довела мяч до Зозули в сербской штрафной, но Роману под давлением двух защитников пришлось отдавать мяч назад.

20. Сидорчук хотел отправить Бутко в проход по правому флангу, однако его передача вышла неточной.

21. Караваев красиво обыграл оппонента на левом фланге, но тут же своего партнера подстраховал Пейчинович, выюив мяч в аут.

22. Первый удар по воротам Сербии! Шахов выиграл позицию в сербской штрафной и пробил в руки Райковичу.

23. Федецкий на фланге заработал для Украины первый штрафной удар.

23. Цыганков сделал неплохую подачу - Ордец выиграл борьбу за мяч, но тут же потерял его.

24. Зозуля сфолил на Печиновиче на левом фланге нападения. Роман играет по всему фронту атаки.

25. Младенович делал прострел в украинскую штрафную - к счастью, неудачно.

26. Караваев оказался в положении вне игры при попытке атаки Украины.

27. Бутко делал классную разрезную передачу на Зозулю в штрафную гостей, но Романа заблокировали два защитника Сербии.

28. Неплохой момент мог быть у Украины. Зозуля грудью сбрасывал мяч под удар Шахову, однако у Евгения не получилось ударить.

29. Пейчинович остановил прострел Федецкого с фланга. Наконец Украина заиграла первым номером!

31. Теперь Сербия заработала опасный штрафной. Это Кривцов сбил Павловича около нашей штрафной.

32. Бойко забрал мяч в руки после подачи от Буделя со стандарта.

33. Павлович и Младенович пытались создать опасность на правом фланге атаки, пока последний не попал в офсайд.

34. Цыганков заработал угловой для сборной Украины. Первый в матче, кажется.

35. После подачи Цыганкова мяч оставался у Украины, но до удара дело вновь не дошло - Шахов отдал неточную передачу на Цыганкова. Явно не хватает взаимопонимания между различными игроками сборной Украины.

37. Украина вновь комбинирует на своей половине поля в поисках возможности для атаки.

38. ГОООООООООООООЛ! Федецкий выдал классный пас с фланга на Зозулю. Роман должен был забивать сам, но замешкался. К счастью, рядом оказался Евгений Шахов, добивший с одного метра мяч в ворота!

40. Новая атака украинцев по левому флангу натолкнулась на сербскую защиту, и мяч пришлось возвращать в центр поля.

41. Украина после гола вроде бы повысила свой темп, но вся борьба пока что идет далеко от сербской штрафной.

42. Сидорчук сфолил в борьбе за мяч во время украинской атаки.

43. Катаи пытался пробивать по воротам Украины и заработал угловой.

44. Уфф. После подачи с углового Бойко ошибся на выходе, но тут же Сидорчук выбил мяч подальше из вратарской.

45. Малышев фолом сорвал атаку Сербии по правому флангу.

Первый тайм закончен. 1:0 в пользу Украины. После перерыва ждем ряда замен.

Три замены сделал Славолюб Муслин в перерыве.На поле вышел вратарь Александр Йованович и полевые игроки Александр Пешич и Лазар Маркович.

Две замены от Андрея Шевченко.Вместо Александра Караваева на поле вышел Иван Петряк, а вместо Сергея Сидорчука - Руслан Ротань.

Второй тайм начался!

46. Украина начала второй тайм чуть активнее соперника.

47. Наша сборная продолжает разыгрывать мяч на своей половине поля.

48. Шахов пытался пройти к штрафной площадке Сербии, но оппоненты его остановили отобрали мяч.

49. Маркович заработал угловой для сборной Сербии.

50. Сербия дважды подавала угловой, и в результате мяч оказался в руках Бойко.

51. Зозуля попал в офсайд после длинной передачи Бутко со своей половины поля.

52. Сербия комбинирует на украинской половине поля, пытаясь создать голевой момент.

53. Павлович упал в нашей штрафной площадке, но арбитр не решился ставить пенальти.

54. Сербия пыталась создавать опасности около штрафной площадки сборной Украины. Однако до удара дело так и не дошло.

55. Сербия во втором тайме владеет небольшим территориальным преимуществом. Сейчас команда Муслина вновь перепасовывается на чужой половине поля.

56. Шахов в борьбе с оппонентом упал в сербской штрафной площадке. Но снова арбитр обошелся без назначения пенальти.

57. Зозуля нарушил правила, и Сербии будет неплохой штрафной на фланге.

58. После подачи с фланга мяч ушел от руки Ивана Ордеца за пределы поля. Но арбитр решил сыграть в этом эпизоде за Украину и не поставил пенальти.

59. Снова Сербия получила право на стандарт на правом фланге.

60. Штрафной пользы Сербии не принес, но тут же гости создали опасный момент, и Бойко пришлось дважды вступать в игру. Обошлось...

61. Зозуля сфолил в центре поля и получил первую желтую карточку в матче.

62. Замена в составе сборной Украины. Вместо Зозули на поле выходит Артем Беседин. Это дебют для форварда "Динамо" за сборную Украины.

63. Сербия продолжает владеть инициативой, контролируя мяч на половине поля Украины.

64. Цыганков совершал рейд через центр поля, но был сбит оппонентом.

65. Вместо сегодняшнего именинника Виктора Цыганкова на поле выходит Андрей Ярмоленко.

66. Беседин принял мяч в сербской штрафной, но не смог обыграть Душко Тошича и потерял момент.

67. Федецкий неудачно делал подачу с фланга на Беседина. Мяч оказался в руках Йовановича.

68. Маркович как-то слишком легко вошел в украинскую штрафную мимо нескольких наших игроков. Но до удара дело не дошло - Бойко забрал мяч в руки.

69. Замена у Сербии. Александр Митрович вышел вместо Александра Катая.

70. Пешич неудачно пробил головой после подачи с правого фланга.

72. Украинская защита нейтрализовала угрозу со своего левого фланга.

73. После подачи углового в исполнении Сербии Бойко выбил мяч рукой подальше от ворот.

74. В центре поля сбили Беседина, и Артем некоторое время оставался на газоне. Но вроде бы все нормально с украинским дебютантом.

76. Украина владеет мячом, однако ничего не может сделать в нападении под сербским прессингом.

77. Беседин пробивал головой после подачи с фланга от Федецкого - мимо.

77. Вместо автора единственного гола в матче Евгения Шахова на поле вышел Александр Зинченко.

78. У сборной Сербии на поле выходит Бранислав Иванович вместо Александара Игневски.

79. Зинченко пытался передачей вывести Петряка на убойную позицию, но задум Александра разгадали сербские защитники.

79. Руслан Ротань получил желтую карточку, тем временем.

81. Много борьбы в центре поля сейчас - до атак пока не доходит.

82. Замена у Сербии. Никола Максимович выходит на поле вместо Душко Тошича.

83. Бутко классно ворвался в штрафную Сербии сво своего фланга и пробил немного мимо дальнего угла ворот. Это опаснейший момент Украины во втором тайме!

84. Теперь Зинченко с острого угла пытался закрутить мяч в дальний угол ворот - сербы заблокировали удар.

85. Сербия контролирует мяч на своей половине поля. Украина не возражает.

87. Беседин выгрыз мяч в центре поля, отдал мяч на Ярмоленко, а того сбили в штрафной площадке. Пенальти в ворота Сербии!

88. ГООООООООООООЛ! Андрей Ярмоленко с точки легко переигрывает Йовановича! 2:0!

89. Бранислав Иванович все еще недоволен назначением пенальти. Успел поспорить и с арбитром, и со своим экс-одноклубником Андреем Шевченко.

90. Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90+1. Ох как жестко сыграл Иванович с Петряком около своего углового флажка. Полузащитник "Зари" просто отлетел за пределы поля, но все в пределах правил.

90+2. Кажется, обе команды не против завершить матч уже сейчас. Подолгу удерживают мяч на своих половинах поля.

90+3. Петряк не успел догнать мяч около штрафной Сербии после передачи Зинченко. Свободный удар.

Матч окончен! Сборная Украины обыграла Сербию со счетом 2:0, а Андрей Шевченко продлил беспроигрышную серию во главе национальной команды до пяти матчей.