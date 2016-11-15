Кропивницкая "Зирка" уволила аргентинского главного тренера

Дарио Друди, с 18 августа исполнявший обязанности главного тренера кропивницкой "Зирки", больше не будет выполнять эти функции в клубе. Об этом сообщает Sport Arena.

Вместо аргентинского специалиста работать с главной командой с приставкой "и.о." будет Роман Монарев, ранее занивмаший должность старшего тренера молодежного состава "Зирки".

Вместе с Друди покидает тренерский штаб "Зирки" и его испанский помощник Санчис Бенавент.

Номинальный главный тренер команды и ближайший помощник Друди Виктор Догадайло остается работать в тренерском штабе.

Напомним, Дарио Друди стал главным тренером "Зирки" после 4-го тура чемпионата Украины. Под его руководством команда сыграла 10 матчей, в которых добыла три победы, один раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. В последних пяти поединках "Зирка" уступила четыре раза.