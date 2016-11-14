Шевченко: В матче с Сербией есть возможность просмотреть кандидатов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассчитывает в завтрашнем товарищеском матче против Сербии предоставить возможность сыграть за национальную команду футболистам, которые получают мало времени в национальной команде.

Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции в Харькове, сообщает Sport.ua.

"Я рассматриваю этот матч в серьезном контексте. Мы закончили официальные игры, сыграв четыре матча. Сегодня у нас есть возможность дать поиграть футболистам, которые меньше времени проводят на поле, просмотреть кандидатов. Мы смотрим в будущее. Приглашенные в сборную игроки получат шанс сыграть завтра. Можем поменять расстановку. Сербия – хороший раздражитель и хороший соперник для нас и для игроков. Кто-то может выйти в первый раз, кто-то давно не играл. Важно хорошо настроиться на этот матч", - сказал наставник украинской команды.

Читайте такжеНовинка от Шевченко: теперь дебютанты сборной Украины поют песни перед всей командойПри этом он подчеркнул, что с момента его прихода на должность главного тренера к основному составу команды подключились четыре молодых игрока.

"С момента моего прихода на пост тренера сборной мы подключили четырех игроков к основному составу. Мы серьезно омолодили команду по сравнению с Евро-2016. Важно, чтобы молодые футболисты соответствовали уровню сборной. В сборной они должны подтверждать свой высокий уровень. Если они будут соответствовать этим критериям, каждый из них получит шанс играть", - считает Шевченко.

Главный тренер сборной Украины также отметил, что товарищеский матч против Сербии он не рассматривает как подготовку к игре против Хорватии, которая состоится 27 марта.

"Сербия играет в три защитника, хорваты в четыре. Разные расстановки, разный подход. Не связывайте эту игру с игрой против Хорватии. Матч с Сербией – не подготовка именно к Хорватии", - заявил Шевченко.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится завтра в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи - 21:00.