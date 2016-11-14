Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной"

Знаменитый нападающий испанской "Барселоны" минувшим летом оказалася от подписания нового контракта с клубом, сообшает Marca.

Действующий договор лидера "блаугранас", который был подписан в 2014 году, истекает в середине 2018 года.

В свою очередь, "Барселона" намеревается сохранить лидера в своей команде на больший срок. Клуб готовит для игрока контракт, по которому Месси смог бы остаться в клубе после окончания игровой карьеры.

Отец футболиста уже заявил, что семья Месси готова выслушать предложение "Барселоны" - это означает небольшое послабление в позиции не готовности подписать договор.

Отмечается, что на решение аргентинца также повлияет судебное дело с его участием. Летом испанский суд приговорил футболиста к условному тюремному сроку за неуплату налогов, но Месси не согласен с таким решением и подал в соответствующие органы жалобу.

Заявление лидера "Барселоны" рассмотрят в период с января по июнь 2017 года. Футболист хочет дождаться решения по этому вопросу, прежде чем определять свое будущее в столице Каталонии.

Напомним, летом отец Лионеля Месси встречался с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.