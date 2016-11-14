На победу мариупольского "Ильичевца" в матче Первой лиги поставили 250 тысяч долларов

Рекордные объемы ставок были зафиксированы в сегодняшнем матче 19-го тура Первой лиги Украины между мариупольским "Ильичевцем" и "Горняк-Спортом" из Горишних Плавнив, сообщает Sport Arena.

До матча на рынок исходов этого поединка на бирже ставок было поставлено чуть больше тысячи долларов. Но по ходу поединка игроки биржи начали ставить свои деньги.

На победу "Горняк-Спорта" в первом тайме было поставлено 64 тысячи долларов из 72 тысяч долларов общих ставок. Команда из Горишних Плавнив выиграла первый тайм со счетом 1:0.

После того, как "Ильичевец" пропустил гол, люди начали резко ставить на победу мариупольцев в матче. Если до гола гостей на победу "Ильичевца" стояло лишь 14 тысяч долларов, то уже к началу второго тайма (интервал времени чуть более 30 минут) на этот же исход встречи было поставлено более 81 тысячи долларов.

В результате, "Ильичевец" выиграл матч со счетом 3:1, а к моменту третьего гола мариупольцев на их победу было поставлено более 255 тысяч долларов.

Данный матч является абсолютным рекордсменом среди всех поединков в украинском футболе в 2016 году. Ни один другой поединок в Украине не собирал такую "кассу" в текущем году.

Предыдущим рекордсменом сезона была встреча юношеских команд каменской "Стали" и харьковского "Металлиста" в прошлом сезоне, когда на победу хозяев поставили около 90 тысяч долларов.

Отмечается, что Первая лига Украины никогда не являлась востребованным чемпионатом у любителей ставок. Чаще всего на матчи украинского второго дивизиона ставят не более нескольких тысяч долларов. Когда даже 20-30 тысяч долларов поставлено на тот или иной матч украинской Первой лиги - это уже сверх нормы.