Образ Андрея Шевченко составили из стихов Кобзаря
16:28, 14 ноября 2016Футбол
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Портрет изображен на вырезанных из бумаги напечатанных стихах великого Кобзаря.
Портрет символизирует сочетание эпох украинского сознания и культуры / facebook.com
Харьковский художник Павел Нифонов создал оригинальную инсталяцию с изображением главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
На вырезанных из бумаги напечатанных стихах великого Кобзаря Тараса Шевченко художник изобразил портрет тренера, что символизирует сочетание эпох украинского сознания и культуры.
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Картину торжественно вручили Шевченко на загородной базе сборной Украины в Харькове, в спортивном клубе Супериор.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Харькове состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Сербии. Начало встречи на стадионе "Металлист" в 21.00.
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