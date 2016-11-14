Образ Андрея Шевченко составили из стихов Кобзаря

Харьковский художник Павел Нифонов создал оригинальную инсталяцию с изображением главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

На вырезанных из бумаги напечатанных стихах великого Кобзаря Тараса Шевченко художник изобразил портрет тренера, что символизирует сочетание эпох украинского сознания и культуры.

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Картину торжественно вручили Шевченко на загородной базе сборной Украины в Харькове, в спортивном клубе Супериор.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Харькове состоится товарищеский матч национальных сборных Украины и Сербии. Начало встречи на стадионе "Металлист" в 21.00.