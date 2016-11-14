Фонсека: Могу гарантировать бой снежками между игроками "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека считает, что выпавший в Украине снег не пойдет его команде на пользу. Об этом он сказал в интервью Sport Arena накануне матча чемпионата Украины против львовских "Карпат".

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" отдал бразильского полузащитника в "Сан-Паулу"При этом, Фонсека добавил, что ранее ему не приходилось видеть столько снега. "Это очень красиво, я такого в жизни не видел и это незабываемо. Но если говорить о футболе, то вы видите, в каком состоянии поле, и это не в нашу пользу. Тем не менее, мы постараемся пройти все эти трудности и тренироваться как обычно", - считает португальский специалист.

Фонсека также ответил на шуточное предложение ввести в тренировочный процесс экспериментальные упражнения со снегом, например, слепить снеговика.

"Я всегда открыт к новшествам в тренировках. Если это будет полезно для команды, полезно для приводящих мышц, для пресса — я не против. Единственное, что я могу гарантировать, так это что после тренировки будет бой снежками между игроками", - добавил наставник "Шахтера".

Напомним, матч "Шахтер" - "Карпаты" состоится в субботу, 19 ноября, на стадионе "Металлист" в Харькове.