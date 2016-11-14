Футбольный матч чемпионата Украины отменили из-за застрявшего в снегу трактора

Пять матчей чемпионата Украины по футболу в Первой и Второй лигах были отменены из-за сильного снегопада и возникших в связи с этим последствий, сообщает Tribuna.com.

В Первой лиге не состоялся только один матч - "Буковина" из Черновцов не смогла принять "Тернополь".

Во второй лиге не состоялись четыре встречи. Самый курьезный случай произошел в Хмельницком, где "Подолье" должно было принимать "Балканы" (Одесская область). На местный стадион, чтобы расчистить снег, привезли трактор, но он не доехал даже до поля – провалился в яму с песком для прыжков в длину, которая была засыпана снегом.

Также из-за снегопада не были сыграны матчи "Рух" (Винники) - "Судостроитель" (Николаев), "Нива" (Винница) - "Ильичевец-2" (Мариуполь). Встреча "Мир" (Горностаевка) - "Металлург (Запорожье) не состоялась, поскольку владелец "Мира" запретил футболистам играть, чтобы еще сильнее не испортить газон.