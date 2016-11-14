В матче против Сербии Шевченко даст поиграть резервистам сборной Украины

Главный тренер сборной УКраины Андрей Шевченко в товарищеском матче против Сербии намерен предоставить игровое время ближайшим резервистам национальной команды. Об этом он сказал в интервью программе "Великий футбол", сообщает Sport Arena.

"В матче с Сербией дам возможность играть тем футболистам, которые достаточно не играли в сборной", — сказал Шевченко.

"Хотим дать шанс каждому игроку. Будет очень интересно посмотреть, как они будут выглядеть на фоне сильного соперника", - добавил он.

Таким образом, возможность проявить себя могут получить: вратари Денис Бойко и Алексей Шевченко, защитники Сергей Кривцов и Артем Федецкий, полузащитники Сергей Сидорчук, Евгений Шахов, Максим Малышев, Александр Караваев, Иван Петряк и Виктор Цыганков, а также форварды Роман Зозуля и Артем Беседин.

Все вышеперечисленные игроки не получали много игровой практики в отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года.

Напомним, в субботу сборная Украины победила Финляндию в матче отборочного турнира со счетом 1:0. Теперь команда Шевченко занимает второе место в своей группе.

Матч Украина - Сербия состоится завтра, 15 ноября, на стадионе "Металлист". Начало встречи - 21:00.